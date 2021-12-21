Министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК якобы готовят "провокации с химоружием на Донбассе"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Частные военные компании (ЧВК) США якобы "готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины", заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства с участием российского президента Владимира Путина, пишет УНН.

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По словам министра, в Донецкой области якобы “находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят украинский спецназ”.

Как сообщил Шойгу, американцы “работают” в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское. “Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям”, — рассказал он.

По словам министра обороны, украинские военные якобы “продолжают обстрелы” позиций так называемой “народной милиции Донецкой и Луганской народных республик”, по сути формирований боевиков, тем самым якобы “провоцируя их”. “Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами”, — утверждает Сергей Шойгу.

К слову

Российский МИД обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Среди прочего, Москва потребовала юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО, в первую очередь от перспектив принятия в состав альянса Украины и Грузии, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы. Вашингтон заявил, что готов к обсуждению через двустороннее взаимодействие, совет Россия—НАТО и ОБСЕ. По данным Financial Times, у НАТО пока нет единой позиции насчет переговоров с Россией, но альянс понимает необходимость диалога.