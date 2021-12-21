В США заявили о готовности начать переговоры с Россией по вопросам безопасности

КИЕВ. 21 декабря. УНН. США готовы начать дипломатические переговоры с Россией по нескольким каналам, но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Владимиром Путиным Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ.

“Любой диалог должен быть основан на взаимности и учитывать нашу озабоченность действиями России”, — заявил Салливан.

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Как прокомментировал разговор руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, российская же сторона рассчитывает запустить переговорный процесс с США по гарантиям безопасности и продвинуть его в реальные сроки, контакты сторон уже начались.

“Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь и осознают. Я думаю, что реально все же переговоры начнутся, и уже, по моему мнению, потихоньку есть контакт. Выступали, правда, и Столтенберг, и Прайс — разные абсолютно оценки, но достижение договоренностей любит тишину, как деньги. Шанс что-то продвинуть - и в реальный срок. Я надеюсь на это", - заявил Гаврилов.

Он также заявил, что Москва ожидает от НАТО и США реальных шагов для снятия российской обеспокоенности в сфере безопасности, при этом добавив, что Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на территории соединенных государств.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия будет продолжать требовать юридических гарантий безопасности со стороны НАТО, но верить им все равно не будет, поскольку, по его мнению, США часто нарушают свои обязательства.

Контекст

Ранее российская сторона критиковала политику НАТО по активному расширению, особенно — на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил об обещаниях альянса ”со временем" принять в него Украину и Грузию. Россия неоднократно называла вступление Украины в НАТО "красной линией" для себя.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”.



США сочли некоторые предложения неприемлемыми.

Вчера в МИД РФ заявили, что ожидают от США “срочного прямого ответа” относительно предложений по НАТО.