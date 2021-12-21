Коалиция правительства ФРГ может быть под угрозой из-за некоторых украинских вопросов - посол Мельник

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правящая в Германии коалиция может оказаться под угрозой в частности из-за вопроса “Северного потока-2”. Об этом журналистам сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на полях Конференции украинских послов-2021 “Стратегия сильного государства” в государственной резиденции “Синегора”, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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Так, УНН поинтересовался, понятна ли позиция нового правительства Германии относительно “Северного потока — 2”, а также в вопросе о продаже оружия Украине.

"Это-позиция, которая в движении, плавной позицией. То есть в рамках самой нынешней коалиции (ФРГ — ред.) нет 100%-го единства. То есть, с одной стороны есть понимание, что этот вопрос есть в сфере компетенции независимого регулятора, и так он на самом деле и есть. Поэтому это один из вопросов которые могут привести к тому, что даже коалиция может быть под угрозой”, — сказал посол.

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По его словам, в случае, если ситуация не улучшится, этот вопрос снова станет политическим.

“И поскольку позиции партий в рамках коалиции различны (как вы знаете, Северный поток — 2 даже не является частью коалиционного соглашения как такового, он не упоминается ни одним словом), то в случае если ситуация на самом деле обострится, этот вопрос выведется в политическую плоскость. Мы над этим работаем, чтобы он снова вернулся в политическую плоскость”, — пояснил Мельник.

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