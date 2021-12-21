Правительство упростило процедуру начала обустройства границы с Беларусью

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабмин одобрил постановление “О внесении изменения в пункт 17 перечня строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию”, сообщает УНН.

Своим решением правительство внесло изменение в пункт 17 перечня строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, дополнив его после слов “украинско-российской” словами “украинско-белорусской”. То есть таким образом упростил процедуры начала строительства и ввода в эксплуатацию.

Как сообщили в МВД, принятие этого акта позволяет в ближайшие сроки начать работы по инженерно-техническому обустройству украинско-белорусского участка государственной границы Украины. Также значительно ускоряется процесс подготовки необходимых документов.

“Это значительно ускорит сроки обустройства госграницы и позволит оперативно реагировать на вызовы и угрозы, которые могут появиться во время его охраны и защиты”, — говорится в сообщении.

Напомним

Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский для реализации проекта по обустройству интеллектуальной границы нужно 17 млрд грн.

Министр пояснил, что современные системы видеонаблюдения дают возможность мониторить и выделять объекты на расстоянии от 5 до 15 км от государственной границы, вдоль другой территории, выделять такие объекты, сигнализировать пограничникам и благодаря скоростной дороге, которая будет проходить вдоль государственной границы, в течение 15 минут прибывать на места вероятной опасности. Вдоль границы с РФ и Беларусью, части участка границы которые расположены на открытой местности целесообразно построить транспортный ров шириной 4 метра и глубиной 2 метра для усложнения прорыва механизированных подразделений вражеской армии. Эти и другие меры позволят обезопасить Украину от проникновения нелегальных мигрантов, от диверсионных и расследовательских групп и контрабанды.