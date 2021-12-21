В Украине назвали ожидания от Шольца относительно "нормандского формата”
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Новый канцлер Германии Олаф Шольц должен осознать всю ответственность ФРГ как государства-посредника за то, чтобы “нормандский” процесс стал результативным, а не был лишь процессом ради процесса. Об этом журналистам сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на полях Конференции украинских послов-2021 “Стратегия сильного государства” в государственной резиденции “Синегора”, передает корреспондент УНН.
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“Удастся ли нам восстановить “нормандский формат” в том контексте, как мы его желаем, поскольку это на данный момент единственный инструмент, который мы имеем? Его надо перезагрузить. Покажет уже ближайшее время, и мы надеемся, что новый канцлер осознает всю ответственность Германии как государства-посредника за то, чтобы этот процесс все же стал результативным, а не был только процессом ради процесса”, - сказал Мельник.
Детали
Он добавил, что именно в этом сейчас заключается главный вызов для украинской дипломатии.
“И вот в ближайшие недели, месяцы мы сможем понять, какова будет роль Германии в этом контексте и нового руководства”, - отметил посол.
О дате новой встречи в “нормандском формате”, по его словам, пока говорить еще рано.
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Ранее
На прошлой неделе Зеленский в Брюсселе провел двусторонние встречи с Макроном и Шольцем.
Также недавно Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Французский лидер по итогам встречи среди прочего напомнил об актуальности сохранения "нормандского формата".
Вскоре после этого состоялся телефонный разговор Макрона с Зеленским. По данным ОП, стороны обсуждали разблокировку нормандского формата и работы ТКГ.
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