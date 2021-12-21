Вопрос вступления Украины в НАТО является вызовом для всего немецкого политикума - посол

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Вопрос вступления Украины в НАТО как таковой для всего немецкого политикума является вызовом. Об этом журналистам сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на полях Конференции украинских послов-2021 “Стратегия сильного государства” в государственной резиденции “Синегора”, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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“Вопрос (отношение правительства ФРГ к вступлению Украины в НАТО - ред.) действительно сложный, ведь вопрос вступления в НАТО как для всего немецкого политикума является вызовом. Несмотря на то, что есть политическое решение 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО. Его никто не отменял. Это одна часть вопроса", - сказал дипломат.

“Другая часть - будет ли нынешняя элита Германии готова что-то делать для того, чтобы это членство стало реальностью”, - добавил он.

Детали

По словам Мельника, Украина имеет надежду на то, что немецкий политикум осознает геополитические последствия для безопасности Европы, чтобы это членство было возможным.

Но этот шанс остается пока “не очень высоким”, отмечает Мельник, и в этом будет заключаться задача дипломатии в ближайшие недели: “попробовать угрожающую для Украины ситуацию, которая есть, использовать для того, чтобы сенсабилизировать элиту и новое правительство для того”.

“Членство в НАТО - это не провокация России, это реальный залог того, что эта новая война, новое вторжение не состоялось”, - добавил он.

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Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Владимиром Путиным Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.