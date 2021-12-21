Макрон созвонился с Путиным. Обсудили Украину

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых они обсудили, в частности, темы связанные с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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“Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы. Владимир Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме”, — сказано в сообщении.

Детали

Сообщается, что обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании, как называют в Кремле российскую агрессию — внутриукраинского конфликта, вызванная по мнению РФ “нежеланием Киева выполнять Минские договорённости”.

“Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского “Комплекса мер” зависит и возможность проведения нового саммита в “нормандском формате”, — говорится в сообщении.

По инициативе Макрона была затронута ситуация в Мали.

“При обмене мнениями по нагорно-карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин “обратил внимание” на ограничения, которым продолжает “подвергаться” во Франции информационный канал Russia Today.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Владимиром Путиным Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.