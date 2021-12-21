Украина и Венгрия обсудили проведение совместных военных учений

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина и Венгрия могут провести совместные военные учения. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

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“Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный провели встречу с Министром обороны Венгрии Тибором Бенкьо и Командующим Вооруженных Сил Венгрии генерал-лейтенантом Ромулусом Русин-Сэнди. Среди прочего, стороны обсудили совместные мероприятия в направлениях профессиональной подготовки и подготовки войск, в том числе развитию возможностей Сил специальных операций путем проведения совместных мероприятий боевой подготовки и обмена опытом”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, было сосредоточено внимание на вопросах взаимодействия в рамках многонационального инженерного батальона "ТИСА" с привлечением других европейских партнеров и тому подобное.

Также стороны категорически выступили за совместные миротворческие учения, заручившись поддержкой друг друга.

Напомним

Ранее, министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный прибыли в Венгрию для двусторонних переговоров с венгерскими коллегами.