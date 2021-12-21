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Украина хочет принять участие в саммите НАТО в следующем году - Зеленский

Украина хочет принять участие в саммите НАТО в следующем году - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина хочет принять участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде в 2022 году. Планируется поднять вопрос вступления в Альянс. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент УНН.

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“Мы обсуждаем участие Украины на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Для нас самое главное, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году мы имели конкретную перспективу, конкретику именно с датой, когда или в течение какого срока нас видят равноправным членом Альянса”, — рассказал Зеленский.

Дополнение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО как таковой для всего немецкого политикума является вызовом.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там Системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения о безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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