В Украине заговорили о пике политических репрессий

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правоохранительные органы Украины находятся под политическим контролем Офиса Президента, считают политологи. Этим и объясняют преследования политических оппонентов “Слуг народа” как на общенациональном уровне, так и местном, сообщает УНН.

Летом НАБУ открыло уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко, впоследствии против мэра Одессы Геннадия Труханова, теперь ГБР объявило подозрение в госизмене пятому Президенту Петру Порошенко, чей партийный рейтинг, как указывают социологи, начал вплотную конкурировать с партией Президента Владимира Зеленского. Никакого приговора нет, поэтому процессы становятся все более похожими на политические репрессии.

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“Офис Президента хочет подчинить местную вертикаль, местные элиты себе. Особенно если они намерены проводить досрочные перевыборы. С кем они не договариваются, тех пытаются сломать так или иначе”, — комментирует политолог Алексей Голобуцкий.

Его коллега Андрей Смолий считает, что политический умысел в уголовных преследованиях стал уже визитной карточкой власти.

“Мы видим, что власть Зеленского ... в большинстве случаев просто действует в рамках политического умысла, расправы с определенными политическими оппонентами или теми людьми, которые ей удобны”, — сказал он.

В частности это касается ситуации в Одессе, считает Смолий.

“Мы видим политическую целесообразность в том, чтобы преследовать того или иного политика, мэра или общественного деятеля. В случае с Трухановым я не вижу ситуации, когда исключительно юридическая составляющая тут есть, скорее всего, политическая составляющая, когда Офис Поезидента хочет контролировать самый большой южный город — Одессу”, — пояснил политолог.

По его словам, Украина превращается в неправовое государство.

"Начиная от ГБР и заканчивая СБУ — правоохранительные органы используются в борьбе с политическими оппонентами. Я бы сказал так: мы сегодня являемся свидетелями неправового государства в Украине, являемся свидетелями желания полностью узурпировать власть, начиная от центра, заканчивая вплоть до местного самоуправления. Таким образом просто уничтожается законность в Украине”, — резюмировал он.

Добавим

Комментируя подозрение Петру Порошенко в госизмене, бывший Генпрокурор Юрий Луценко напомнил, что политические репрессии в Украине всегда заканчиваются фиаско заказчиков.

“История политических репрессий лидеров оппозиции в Украине давно доказала, чем это заканчивается. От сфабрикованного дела против С. Хмары во времена обретения независимости до тюремных политических отсидок Луценко и Тимошенко все это заканчивалось крахом заказчиков. Без сомнений, так будет и на этот раз”, — сказал Луценко.