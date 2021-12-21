Зеленский о возможной встрече с Путиным: он не Бог, чтобы верить в него или нет

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин не Бог, чтобы верить в него или нет. Об этом он сказал комментируя их возможную встречу, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, верит ли еще Зеленский в встречу с Путиным тет-а-тет, он ответил: “Президент РФ для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что нужно делать все, чтобы строить разные форматы встречи”.

Детали

Зеленский отметил, что Украина открыта к диалогу, в независимости от формата, однако вопрос заключается в том, готова ли к нему российская сторона.

“Мы открыты к диалогу. Но нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся. В любом формате, с любыми партнерами. Мы готовы и на прямой диалог, и на тет-а-тет, нам все равно в каком формате”, — отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский ранее уже сообщал, что Украина заинтересована во встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ждет от России четкого ответа, готова ли российская сторона к проведению встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

Во время пресс-конференции, которая состоялась 20 мая, Владимир Зеленский сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов двух стран начался.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты относительно подготовки гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

А в сентябре в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

Уже 13 сентября Кремль заявил, что “встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым”.

Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.

23 сентября Кремль заявил, что Путин и Зеленский встретятся, “когда будет ясно, о чем им говорить”.