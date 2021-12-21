Путин поговорил с новым канцлером Германии: жаловался на Киев и рассказал, что мешает проведению саммита в "нормандском формате"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Цитата

“Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. В этом контексте даны подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО, которые были переданы западным партнёрам, включая и Германию”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что по просьбе Федерального канцлера обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования конфликта на Донбассе.

Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев, по его мнению, якобы по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года.

“Что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в “нормандском формате”, — отмечается в сообщении Кремля.

Дополнение

Новый министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выступает з ужесточение персональных санкций против Кремля.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Владимиром Путиным Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.