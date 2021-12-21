Комиссия по отбору руководителя САП обнародовала результаты, но победителя не утвердила

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовала результаты конкурса, за которыми детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор ОГП Андрей Синюк набрал 229 баллов, передает корреспондент УНН.

Детали

Таким образом, Клименко победил в конкурсе и должен был быть рекомендован к назначению. Однако пятеро членов комиссии от парламента не поддержали утверждение результатов.

Представители международного сообщества в комиссии выразили удивление тем, что формально утвердить сегодня результаты конкурса нельзя.

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“Почему мы не можем просто подтвердить математические результаты конкурса сегодня? А потом обсуждать все процедурные вопросы, но отдельно. Почему мы не можем просто это сделать?"- недоумевал Томас А. Фаерстон.

Председатель комиссии Екатерина Коваль со своей стороны пояснила, что еще не было получено информации о результатах спецпроверки кандидатов.

“Томас, мы подтвердили результаты, голосуя за 93 решение, утверждая рейтинг и победителей — это решение будет иметь юридические последствия и завтра оно может быть обжаловано в суд, если оно появится на сайте Офиса Генерального прокурора. Для того, чтобы не было оснований для отмены. Мы проведем подготовительный день для того, чтобы проголосовать и утвердить решение которое быть иметь юридические последствия и не будет отменено судом”, — сказала она.

В результате заседание перенесли на 23 декабря.

Дополнение

Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отменив порядок работы Конкурсной комиссии.



У Зеленского заявили, что руководителя САП выберут вовремя. Оснований для затягивания конкурса “не видят”.

Контекст

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конкурс на должность главы САП завершится в этом году.

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.