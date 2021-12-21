Злоупотребляли монопольным положением: АМКУ оштрафовал группу компаний, связанных с Порошенко, на 283 млн грн

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V., на 283 млн грн за злоупотребление монопольным положением, передает УНН со ссылкой на сообщение АМКУ.

Детали

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 283 624 500 грн группу компаний: ООО “ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА”, ЧАО “ДНЕПРОВСКИЙ КПК”, ЧАО “ИНТЕРКОРН” (далее — Группа), связанных отношениями контроля через конечного бенефициарного собственника — А. П. Порошенко. Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

По данным АМКУ, нарушения заключались в:

Необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года;

В установлении в течение 2018-2020 годов различных условий к равнозначным сделкам с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Во время рассмотрения дела, которое длился полтора года, комитет установил, что в 2018-2020 годах группа была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и самым мощным участником рынка с долями 65,49 % (в 2018 г.), 93,86 % (в 2019 г.) и 79,75 % (в 2020 г.). Группа имела рыночную власть, которая проявлялась в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику, направленную на поддержание собственного монопольного положения. Единственными конкурентами ответчика в течение 2018-2020 годов были импортеры со сравнительно небольшими долями.

Также установлено, что группа является единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26 % (в 2018) и 96,79 % (в 2019).

Учитывая приведенное, Комитетом признано, что группа в составе ЧАО “Днепровский КПК”, ЧАО “ИНТЕРКОРН” и ООО “Интерстарч Украина” занимала монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и сиропов во временных пределах 2018-2020 годы.

Путем анализа ценового поведения группы установлено, что в течение 2018-2020 годов цена на патоку и сиропы повышалась и снижалась ею бессистемно. Комитетом не выявлено зависимости между динамикой оптово-отпускных цен на товар и такими составляющими их себестоимости: изменение цен на зерно кукурузы, изменение стоимости его переработки, конъюнктура рынка и тому подобное. В договорах между ООО "Интерстарч Украина" и покупателями патоки, не выявлена взаимосвязь между количественными показателями объемов закупки и ценами патоки при других одинаковых условиях договора.

Также выявлено, что группа осуществляла ценовые исключения для отдельных субъектов хозяйствования (кондитерских фабрик). Например, для одного из покупателей патоки в исследуемый период устанавливались эксклюзивно низкие цены. Объяснением этому может быть попытка Группы таким образом помешать одному из своих крупнейших покупателей патоки перейти к конкуренту (импортера) — ООО “АМИЛКО” (Ростовская обл. РФ), а также — не допустить перехода к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены в восточной части Украины.

При этом Комитетом установлено, что в настоящее время от ассоциации “Укркондпром” начали поступать инициативы по введению запрета на ввоз патоки из Российской Федерации. И 08.01.2019 Постановлением КМУ № 1154 такой запрет был введен.

Следовательно, такое отсутствие понятного механизма формирования цены на товар и условиях получения скидок для одних контрагентов может создавать преимущества для других, которые, в отличие от первых, имеют четкое понимание в отношении цен и объемов приобретения товара, отметили в АМКУ.

Также Комитет обнаружил применения Группой разных условий в договорах поставки патоки с покупателями без объективно оправданных на то причин: порядок заказа и согласования поставок товара, условия оплаты товара, санкций и тому подобное.

Перечисленные выше подходы к договорной политике в совокупности с бессистемным и непрозрачным ценообразованием, противоречат логике ведения разумной экономической деятельности и были бы невозможными в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Кроме того, учитывая, что ответчик является участником вертикально-интегрированного субъекта хозяйствования (имеет замкнутый цикл производства продукции — от выращивания кукурузы до производства кондитерских изделий), за счет эффекта масштаба ГП “УК “РОШЕН” мог получать существенные конкурентные преимущества, которые обеспечиваются возможностью приобретения в Группы патоки, как сырья для своей конечной продукции, по ценам меньше, чем для конкурентов — производителей кондитерских изделий на территории Украины, добавили в АМКУ.

Добавим

Проанализировав суть установленных нарушений конкурентного законодательства, Комитет решил наложить такие штрафы на участников Группы:

ООО “ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА” — 210 185 150 грн (по 105 092 575 грн за каждое нарушение),

ЧАО “ДНЕПРОВСКИЙ КПК” — 47 458 400 грн (по 23 729 200 за каждое нарушение),

ЧАО “ИНТЕРКОРН” — 25 980 950 грн (по 12 990 475 за каждое нарушение).

Также АМКУ обязал в двухмесячный срок с даты получения решения прекратить нарушения, определенные в пункте 5 резолютивной части этого решения и уведомить об этом комитет в 5-дневный срок.

Что было раньше

20 декабря пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко было сообщено по почте о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Так, следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля со временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.