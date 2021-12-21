Пусть разбирается суд: Зеленский о подозрении Порошенко

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация вокруг подозрения пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко в государственной измене не спровоцирует внутриукраинский кризис. Об этом он сообщил журналистам, отмечая что делом должен заниматься суд и правоохранители, передает корреспондент УНН.

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“Я об этом не думаю, что там было выписано, это выписывают правоохранительные органы. Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства”, — рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, на внутреннюю ситуацию в Украине влияют “финансовые группы”, к которым, как он считает, принадлежит Порошенко.

"Свозят людей из разных областей. Непростое время, люди хотят заработать копейку, кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает”, - сказал Зеленский.

Зеленский не стал комментировать суть самого уголовного дела, в котором фигурирует Порошенко.

“Если это те вопросы, связанные с конкретикой, с углем, торговлей с сепаратистами, то пусть разбирается суд и правоохранительные органы”, — добавил Зеленский.

Дополнение

Пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Порошенко также вызвали в четверг, 23 декабря в ГБР.



Однако он заявил, что вернется в страну уже в следующем году. По его словам, он работает “в Варшаве”.