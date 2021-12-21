Блинкен заявил, об отсутствии планов о встречи Байдена и Путина

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Новых встреч президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина пока не планируется. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН со ссылкой на National Post.

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“Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что не планируется личная встречи между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной”, — говориться в сообщении.

Детали

На вопрос может ли лично саммит попытаться ослабить напряженность, Блинкен сказал: “Я думаю, мы должны посмотреть, есть ли в первую очередь какой-нибудь дипломатический прогресс”.

По его словам, США также хочет, чтобы Россия снизила эскалацию, чтобы отвести войска от границы с Украиной и снизить напряженность.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время общения с журналистами анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что надеется в ближайшее время провести диалог. При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил об отсутствии примерных прикидок по срокам нового разговора двух лидеров.

Добавим

Предыдущие переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря этого года на фоне ситуации с наращиванием российских войск на украинско-российской границе. Видео-разговор президентов длился 2 часа.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.