В Пентагоне отреагировали на слова Шойгу о "провокациях" США с химоружием на Донбассе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об американских ЧВК, которые якобы готовят “провокации с химоружием на Донбассе” не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Пентагон.

Цитата

“Эти заявления (о „провокации с химоружием на Донбассе“ — ред.) министра Шойгу являются вполне ложными”, — сказал Кирби.

Детали

Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне эскалации конфликта в Украине.

Руководитель прессслужбы Госдепартамента Нед Прайс в Twitter отметил, что вопреки заявлениям министра обороны России, РФ и ее доверенные лица отвечают за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты.

“Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую... риторику и принять значимых шагов для деэскалации напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий”, — написал Прайс.

Дополнение

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что частные военные компании (ЧВК) США якобы “готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины”.



К слову

Российский МИД обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Среди прочего, Москва потребовала юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО, в первую очередь от перспектив принятия в состав альянса Украины и Грузии, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы. Вашингтон заявил, что готов к обсуждению через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ. По данным Financial Times, у НАТО пока нет единой позиции по переговорам с Россией, но альянс понимает необходимость диалога.