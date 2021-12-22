Welt: силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную готовность на случай кризиса

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С учетом перемещения российских войск на границе с Украиной, НАТО отреагировало первой конкретной военной мерой и повысило оперативную готовность своих 40-тысячных Сил быстрого реагирования (NRF) на случай кризиса. Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО сообщает немецкое издание Die Welt, пишет УНН.

Детали

Согласно полученной изданием информации, Объединённая оперативная группа повышенной готовности (VJTF), известная как так называемое острие - передовая часть - НАТО в рамках NRF, должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо прежних семи дней. Многонациональную VJTF сейчас возглавляет Турция и насчитывает около 6400 солдат. В 2023 году Германия переймет на себя руководство VJTF.

Другие подразделения NRF, такие как спецназ или логисты также, также были переведены в режим повышенной готовности, так что в случае кризиса они тоже должны быть готовы к перемещению гораздо быстрее. Оперативная готовность, в частности, касается периода, в течение которого экстренные службы, в том числе военная техника, должны быть готовы к эвакуации самолетами или вертолетами. Речь не идет о том, чтобы попасть в зону кризиса, пишет издание.

По информации издания, на прошлой неделе соответствующее решение принял Североатлантический совет, где представлены все страны-члены. Ранее главнокомандующий Альянса по вопросам операций четырехзвездочный генерал Тод Уолтерс предложил правительствам стран НАТО сократить периоды мобилизации.

"Кроме украинского конфликта, целью является улучшение защиты союзников восточных государств-членов (Польша, Румыния, страны Балтии). Там ощущается все большая угроза из-за последних событий на российско-украинской границе", - пишет издание.

Представитель НАТО не захотел публично подтверждать новые резолюции. Он просто сказал: "Еще более примечательнее военное наращивание России в Украине и вокруг нее является безосновательным и подрывает безопасность в Европе. Союзники по НАТО четко дали понять, что Россия должна быть прозрачной, деэскалировать и уменьшить напряженность, а мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь цену и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог".

С момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО "взялось за "крупнейшее усиление коллективной обороны", включая создание многонациональных боевых войск в восточной части Альянса. "Меры НАТО являются оборонительными, уместными и соответствуют нашим международным обязательствам. Мы остаемся бдительными и всегда будем принимать все необходимые меры, чтобы защитить наших союзников и защитить их от любой угрозы", - отметил представитель НАТО.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.