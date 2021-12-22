Очередная дезинформация: в МИД Украины прокомментировали заявление Шойгу о "провокациях" США с химоружием на Донбассе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об американских ЧВК, которые якобы готовят “провокации с химоружием на Донбассе” — это очередные примеры массированной российской дезинформации. Об этом УНН сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Цитата

“Категорически отметаем инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелы жилых кварталов на Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории”, — заявил Николенко.

Детали

В МИД призвали российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов.

“Возвращение Москвы в конструктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление решить конфликт политико-дипломатическими методами. Первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата”, — сказал спикер.

Николенко подчеркнул, что прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.

Контекст

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что частные военные компании (ЧВК) США якобы “готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины”.

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об американских ЧВК, которые якобы готовят “провокации с химоружием на Донбассе” не соответствует действительности.

Кроме того, Путин заявил на заседание коллегии Министерства обороны Российской Федерации, что Россия не хочет вооруженных конфликтов.