В МВД создадут сервисный центр по техническому обслуживанию вертолетов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В министерсве внутренних дел планируют создать сервисный центр по обслуживанию вертолетов, в том числе и французских производства Airbus. Об этом шла речь на совещании в аппарате Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МВД.

Детали

Единый Сервисный центр по техническому обслуживанию вертолетов позволит ремонтировать и модернизировать вертолеты французского производства Airbus.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что результатом совещания должна стать выработка дорожной карты, когда система МВД сможет получить Сервисный центр для технического обслуживания вертолетов.

“Нам нужно согласовать плановые ремонты французских вертолетов, находящихся на службе в системе МВД. Отдельно должны завершить все процедуры, чтобы сервисный центр наконец стал сервисным центром. То есть согласовать все вопросы с документацией, чтобы мы уже самостоятельно могли обслуживать свою технику”, — сказал он.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров добавил, что Нежин является главной базой сервисного обслуживания, там создана вся инфраструктура для тяжелых вертолетов Н-225, но на этой базе могут обслуживаться и другие типы вертолетов.

“Основной базой обслуживания полиции будет город Канев. Для ГПСУ — это Одесса и Харьков, там будет создана соответствующая инфраструктура. Александрия является основной базой расположения воздушных сил Национальной гвардии Украины”, — сказал он.

Сергей Гончаров добавил, что: “со следующего учебного года МВД будет активно использовать учебную базу Кременчугского летного колледжа, который получил материалы, макеты оборудования, инструкторы которого прошли подготовку на заводе Airbus во Франции. Кроме того, французские инструкторы будут приезжать в Украину, чтобы предоставлять консультации”.

Напомним, основные задачи вертолетных подразделений МВД: аеромедицинская эвакуация; спасательные операции; поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.

Авиационная служба гражданской защиты населения создана с целью построения эффективной системы помощи населению при чрезвычайных ситуациях, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Кроме того, по совместной инициативе МВД и Минздрава в Украине восстанавливается система аэромедицинской эвакуации. Это совершенно новый уровень оказания экстренной медицинской помощи, при котором человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение из любого, даже самого отдаленного, уголка страны.