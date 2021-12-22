Появились свежие электоральные рейтинги: в Раду проходят восемь партий

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, шансы попасть в парламент имели бы восемь политических сил. Об этом свидетельствуют результат опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-18 декабря 2021, информирует УНН.

Детали

"Рейтинг партий возглавляет партия “Слуга народа”, которую готовы поддержать 19,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию “Европейская солидарность” — 14,1%, “Батькивщина” — 11,1%, “Оппозиционная платформа — За жизнь” — 10,5%. Партию “Украинская стратегия Гройсмана” поддерживают 6,8%, партию “Сила и честь” — 6,5%, партию Разумкова “Умная политика” — 6,0%, партию Мураева “Наши” — 5,7%, Радикальную партию — 4,2%, “УДАР Виталия Кличко” — 4,0%, ВО “Свобода” — 3,5%, партия Шария — 2,6%, партию “Голос” — 2,2%. Рейтинг других политических сил - менее 2%", - говорится в результатах опроса.

Что касается президентского рейтинга, то если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, 24,2% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,7% поддержали бы Петра Порошенко, 9,6% — Юлию Тимошенко, 9,2% — Юрия Бойко, 6,9% — Евгения Мураева, 6,8% — Дмитрия Разумкова, 6,7% — Игоря Смешко, 6,2% — Владимира Гройсмана, 3,1% — Олега Ляшко, сказано в результатах опроса. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Справочно

Опрос проводился 16-18 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Дополнение

В декабре по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), “Европейская солидарность” опережала “Слугу народа”.

По результатам опроса КМИС, за год президентский рейтинг топ-кандидатов, среди которых действующий Глава государства Владимир Зеленский, пятый президент Петр Порошенко и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, статистически значимо не изменился.

При этом, по результатам опроса социологической группы “Рейтинг”, который проводили с 14 по 16 декабря 2021 года, отставку действующего Президента Украины Владимира Зеленского и перевыборы Главы государства поддерживает 43% украинцев.