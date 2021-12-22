Прокуратура Нидерландов в суде заявила о роли России в сбитии рейса MH17

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Во время сегодняшнего заседания суда по делу о сбитии самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году прокуратура Нидерландов упомянула роль Российской Федерации в катастрофе, передает корреспондент УНН.

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“Российская Федерация в 2014 году сыграла ключевую роль в начале и продолжении конфликта на востоке Украины. Российская Федерация поддержала провозглашение так называемых „Народных республик“ и последовавший за этим вооруженный конфликт, вооруженную борьбу против Украины. Хотя российское правительство настаивало на том, что они не участвовали в этом конфликте, они бомбили позиции в Украине артиллерийским огнем и отправляли все больше и больше оружия через границу, чтобы поддерживать конфликт. Одним из таких видов оружия был „Бук“, лишенный почти всех отличительных знаков, который контрабандным путем переправлялся через границу”, — заявил прокурор Тейс Бергер.

Он добавил, что в отношении обвиняемых “российские люди”, ответственные за эту передачу, должны были предвидеть, какой риск они создавали для гражданской авиации, и действовать соответствующим образом.

Что было ранее

Ранее сегодня прокуратура Нидерландов в суде потребовала пожизненное заключение для подсудимых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, подозреваемых в деле о сбитии самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Следующее заседание запланировано на 7 марта. Слово возьмет защита обвиняемого Олега Пулатова.

Дело MH17

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года.

Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

Слушания по существу начались 7 июня.

18 июня суд в Нидерландах завершил демонстрацию всех доказательств по делу об MH17.

Справка

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы.

В 2018 году, 24 мая, совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.