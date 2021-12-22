Премьер Италии заявил, что у Европы мало рычагов влияния на Россию в контексте Украины

КИЕВ. 22 декабря. УНН. У Европейского Союза мало рычагов влияния на Россию в отношении Украины, блоку необходимо продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы снизить напряженность. Такое мнение выразил премьер-министр Италии Марио Драги в среду во время итоговой пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Драги сказал, что у Европы нет собственной крупной военной силы, и сказал, что не видит перспектив использования импорта российского газа как рычага давления, который может заставить Путина отступить от Украины.

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“Сегодня Европейский Союз должен стараться в максимально возможной степени поддерживать взаимодействие... с президентом Путиным”, — сказал Драги, добавив, что, по его мнению, еще можно избежать “необратимых решений”.

Добавим

Италия является одним из членов ЕС, открыто симпатизирующих России и призывая к диалогу к ней, не смотря на нарушение Кремлем международных норм и агрессию против Украины. В то же время Рим не признает незаконной аннексии Крыма и поддерживает териториальную целостность нашей страны.

Также стоит отметить, что Италия с недавних пор стала участником поддерживаемого Западом процесса по снижению напряженности у границ Украины в связи с наращиванием российских военных сил. Так, Президент США Джо Байден проинформировал лидеров ряда стран, в том числе Италии, о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в начале декабря — до своего звонка президенту Украины Зеленскому.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры, длившихся два часа по видеосвязи. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

В ЕС санкции также обсуждают, однако какие конкретно меры могут последовать в ответ на агрессию, пока не ясно. СМИ пишут в частности, что обсуждаемые Евросоюзом санкции на случай вторжения России в Украину могут включать запрет на экспорт некоторых российских технологий.