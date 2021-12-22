Эксперт назвал три самых "зашкварных" дела НАБУ и объяснил, почему детективы сбрасывают свои расследования на Нацполицию

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Далеко не все свои резонансные дела НАБУ доводит до конца. Даже после многолетнего следствия детективы могут “сбросить” их на Нацполицию. Почему так, в комментарии УНН рассказал адвокат, экс-советник директора ГБР Олег Шрам.

“Такое происходит по двум причинам. Первая: закон определяет, что коррупционные преступления в отношении определенных субъектов могут расследовать исключительно детективы НАБУ. И они берутся за дело. Позже, выясняя, что субъект не причастен к тем действиям, по которым было открыто производство, детективы НАБУ переквалифицируют дело в другое преступление, и отправляют производства в другой орган. В том числе, НПУ.

Вторую причину я могу назвать, исходя из опыта своей адвокатской практики. Есть куча преступлений, которые подследственны НАБУ, но они их банально не хотят расследовать по неизвестным причинам.

Самое интересное то, что закон обязывает детективов расследовать подследственные им преступления. Но в НАБУ предпочитают игнорировать это, выбирая для расследований дела, где они могут попиариться, или преследовать какие-то политические цели”, — рассказал эксперт.

Шрам назвал три самых “зашкварных” дела НАБУ, которые детективы не могут объяснить обществу. Речь, среди прочего, о так называемом деле “Роттердам+”, которое в этом году закрыто Антикоррупционным судом из-за отсутствия доказательств совершения преступления.

“Сколько лет мы слышим об этом деле, а НАБУ так и не дало ответ обществу, был ли там состав преступления или нет. Хотя именно НАБУ и САП должны были обеспечить проведение расследования в разумные сроки, и должны были установить наличие или отсутствие состава преступления”, — говорит Шрам.

К наиболее “зашкварным” делам НАБУ он также относит дело о якобы злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева (ОАСК) и дело о возможных теневые зарплаты нардепам.

“Дело ОАСК они уже сколько лет расследуют, и подозрения вручали, но есть же разумные сроки расследования, где ответы на вопросы?”, — резюмировал он.

К слову

Недавно адвокат Ольга Веретильник в своем блоге проанализировала ряд оправдательных приговоров ВАКС, отметив, что большинство из тех дел, где фигуранты были оправданы — не имели состава преступления по инкриминируемым им статьям Уголовного кодекса Украины.

Стоит добавить, что детективы НАБУ часто используют частных судебных экспертов-ФЛП (вместо государственных учреждений) для доказательства своих версий обвинения. Однако часто выводы таких частных экспертов “разваливаются” в судах как бездоказательные и несостоятельные. Манипуляции с экспертизами со стороны НАБУ и САП были замечены как в деле “Роттердам+”, так и против экс-министра Владимира Омеляна. Как следствие, дело “Роттердам+” закрыто судом, а Омелян оправдан.