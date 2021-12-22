Новым послом России в Беларуси станет представитель РФ в ТКГ Грызлов - СМИ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Новым послом России в Белоруссии станет председатель Высшего совета “Единой России”, полномочный Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Борис Грызлов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Znak.

Детали

Отмечается, что нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван. Кандидатутру Грызлова сегодня одобрил думский комитет по делам СНГ.

Также стоит отметить, что с 2015 года Грызлов — полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, с 2016 года — председатель совета директоров АО “Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“”, с 2017 года — председатель попечительского совета Экспертного института социальных исследований.

Напомним

Ранее, после видеоконференции трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представитель РФ Борис Грызлов заявил, что отказ Киева от диалога с Донбассом якобы “серьезно тормозит работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины”, для налаживания такого диалога нужны дополнительные шаги.