В Минобороны ответили на фейки Шойгу о химоружии и иностранных ЧВК

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Министерстве обороны Украины опровергают информацию о нахождении на контролируемой правительством территории страны частных военных компаний а также о доставке на территорию государства химоружия. Соответствующий комментарий представителя Центра оперативного информирования, полковника Леонида Матюхина обнародовали на сайте МОУ, пишет УНН.

Цитата

“В Украине нет никаких частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, что на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Так же не соответствует действительности и другое утверждение о якобы “доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман”, — сообщил спикер МОУ.

Детали

Как подчеркивает Матюхин, единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям идет от российских оккупационных войск, что нарушают режим прекращения огня, убивают украинских граждан и блокируют работу международной миссии.

“Война против Украины включает не только вооруженную агрессию, но и гибридный компонент — информационные операции. Российская Федерация ранее уже прибегала к подобной дезинформации. Стоит вспомнить фейки распространенные в 2018 году о так называемых “синих кадках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке". Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле”, — заявили в Центре.

Спикер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уважают международное гуманитарное право, придерживаются Минских договоренностей и держат оборону своих рубежей.

Контекст

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что частные военные компании (ЧВК) США якобы “готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины”.

Представитель Пентагона Джон Кирби после этого сообщил, что заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о американских ЧВК, которые якобы готовят “провокации с химоружием на Донбассе” не соответствует действительности.

В МИД Украины также ответили, назвав заявление Шойгу очередным примером массированной российской дезинформации.