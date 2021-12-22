Зеленский запретил выступать с официальными заявлениями по внешней политике всем кроме себя, Шмыгаля и Кулебы

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Отныне в Украине с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только Президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Соответствующий указ подписал сегодня Глава государства Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

“С целью обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, надлежащего выполнения международных договоров Украины, согласно пункта 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных дел Украины”, - говорится в тексте указа.

Детали

Кроме того, документ определяет, что государственные органы при осуществлении внешних сношений:

- Согласовывают с МИД подготовку зарубежных визитов, официальные заявления и комментарии в сфере внешних сношений, инициативы международного характера (Выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами осуществляются исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям Президента Украины, Премьер-министра или Министра иностранных дел Украины), подготовку международных двусторонних или многосторонних документов, проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед, иных мероприятий связанных с реализацией государственной политики в сфере внешних сношений и т. п;

- Информируют МИД о деятельности в сфере внешних сношений;

- подают МИД для рассмотрения и принятия решений предложения по аккредитации иностранцев и международных организаций.

Кроме того, согласно указу, отныне должностные лица должны информировать Президента и МИД о содержании служебных контактов по вопросам в сфере внешних сношений с представителями иностранных государств, международных организаций в течение десяти дней после проведения таких контактов, а “в случае получения особо важной информации — безотлагательно”.

Официальная переписка госорганов на указанную тематику теперь также должна осуществляться через МИД. Также отныне предусмотрено, что в состав делегаций Украины, которые принимают участие в международных мероприятиях, обязательно включаются представители МИД или соответствующих зарубежных дипучреждений.

Что предшествовало

Вероятно, стечением обстоятельств является тот факт, что пятый президент Украины Петр Порошенко, которого 20 декабря в Украине обвинили в государственной измене, покинул Украину 17 декабря и поехал в Стамбул, где планировал встретиться с Вселенским патриархом Варфоломеем. Также из СМИ известно, что 20-23 декабря у него запланированы рабочие встречи в Польше.

Добавим

Также стоит обратить внимание на то, что сейчас одним из важнейших вопросов внешней политики, а именно вопросом переговоров по мирному урегулированию на Донбассе, занимается руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он не включен в круг лиц, которые в соответствии с указом могут выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера.

В то же время, по данным на сайте ОП, именно Ермак накануне информировал украинских послов о ходе переговоров в рамках Минского процесса и в нормандском формате о прекращении войны и урегулировании ситуации на Донбассе.