Украина имеет право свободно решать свою судьбу и модель развития - глава МИД Польши

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украина, как и все другие страны, имеет право свободно решать свою судьбу, модель развития и союзы, к которым она хочет принадлежать. Об этом во время конференции послов Украины в Гуте заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает УНН.

Детали

В своем обращении министр упомянул российское предложение о так называемой “гарантии безопасности”, данной США в контексте недавней эскалации напряженности между Россией и Киевом.

“Мы действуем сегодня, и мы всегда будем действовать против имперских тенденций в мировой политике, против таких понятий, как “концентрация сил” и “сферы влияния”, — заявил Рау.

В то же время он подчеркнул, что расширение НАТО не должно рассматриваться как угроза и оборонительный союз, который не ослабляет чью-либо безопасность.

Во время пленарной дискуссии “Дипломатия эпохи стремительных перемен” глава МИД Польши пообщался с украинскими дипломатами относительно текущих вызовов для региона и Европы.

Также он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Польский министр отметил поддержку Варшавской независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым были обсуждены текущие угрозы безопасности в регионе.

Напомним

Президенты Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей Дуда и Литовской Республики Гитанас Науседа провели первый саммит на уровне лидеров “Люблинского треугольника” на Ивано-Франковщине и по итогам подписали совместное заявление.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.