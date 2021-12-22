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Глава МВД призвал нардепов принять законопроект для усиления ответственности за оскорбление полицейского

Глава МВД призвал нардепов принять законопроект для усиления ответственности за оскорбление полицейского

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Монастырский подчеркнул, что никому нельзя оскорблять полицейских, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем. И добавил, что в Украине до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского.

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"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен.

Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон", - написал министр.

Добавим

По его словам, это будет по-европейски, справедливо и по существу.

"Так живут цивилизованные страны, к которым мы стремимся присоединиться. Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", - подчеркнул министр.

Монастырский также добавил, что "бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем".

Ранее

Глава МВД сообщил, что водитель народного депутата Николая Галушко, который сегодня стал известен на всю страну не с лучшей стороны, через манеру общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправорушении за отказ пройти освидетельствование.

"Решением Печерского районого суда Киева он лишен права управления на 1 год и заплатил штраф 10200 гривен", - отметил он.

Напомним

СМИ сегодня распространили видео, на котором видно, как народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко обругал полицейских, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, что возит этого нардепа.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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