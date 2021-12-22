В ТКГ "выразили решимость" вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Трехсторонняя контактная группа сегодня, 22 декабря "выразили решимость" вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в ОБСЕ, передает УНН.

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“На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приоритет был отдан вопросу безопасности и, в частности, соблюдению режима прекращения огня”, — заявил представитель ОБСЕ Микко Кинунен.

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В частности, на эту договоренность отреагировали в Минобороны заверив, что ВСУ будут неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

“Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года понимание относительно решимости полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня, согласованного 22 июля 2020 года. Попутно ВС Украины заверяют о своей позиции последовательно и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными Мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ”, — говорится в сообщении.

Напомним

В течение этого дня на востоке Украины российские боевики не нарушали режим “тишины”.