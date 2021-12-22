Представитель Киева в ТКГ о возвращении к режиму "тишины" на Донбассе: увидели готовность и другой стороны к этому шагу

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Сегодня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое дает возможность подтвердить сдержанный оптимизм в отношении возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса. На заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мероприятий, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ.

Цитата

“Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу”, — сообщил Костин.

Добавим

В ОП добавили, что особо важен этот результат, учитывая грядущие зимние праздники. Для наших граждан традиционно встречать Рождество и Новый год в покое и вместе с самыми близкими людьми. Компонент безопасности осознается как определяющий. Способность гарантировать стопроцентное выполнение соответствующих обещаний и реализовать меры по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля прошлого года, будет означать и возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты.

“Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев по обе стороны линии соприкосновения”, — говорится в сообщении.

Напомним

Трехсторонняя контактная группа сегодня, 22 декабря, “выразили решимость” вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.