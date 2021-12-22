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Концепция телеканала “Рада” стоила девять миллионов гривен — Разумков

Концепция телеканала “Рада” стоила девять миллионов гривен — Разумков

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Концепция обновления телеканала “Рада” обошлась в девять миллионов гривен. Об этом на время ток-шоу с Василием Головановым заявил бывший спикер ВР Дмитрий Разумков, передает УНН.

Цитата

“Мне показали концепцию реформирования телеканала „Совет“. Ну где-то листков 25-30 а-4, где что-то там напечатано. Знаете сколько стоит? 9 миллионов гривен”, — заявил Разумков.

Что было раньше

15 декабря стало известно, что государственный телеканал “Рада”, который освещает работу Верховной Рады, расширился и будет вести вещание с новых студий, в том числе из стен парламента.

Смены телеканала встретили неоднозначно. В частности, СМИ писали, что с обновлением телеканала Украина теряет шанс на объективный парламентский канал. Также в СМИ писали, что переформатирование канала “Рада” якобы под контролем Банковой.

Источник: УНН
Теги: телеканал, Дмитрий Разумков
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