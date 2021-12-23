Кадыров раскритиковал руководство Турции после установки памятника Дудаеву

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Лидер Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководство Турции после установки памятника лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву в городе Кьорфез в 90 километрах от Стамбула. Он пригрозил установить в столице Чечни Грозному памятник основателю Рабочей партии Курдистана Абдулле Оджалану, отбывающему в Турции пожизненное заключение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кавказ.Реалии.

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Памятник Дудаеву и парк его имени был открыт в Керфезе в декабре.

Известно, что в церемонии принимал участие мэр Шенер Сегют, избранный от правящей “Партии справедливости и развития”, ее возглавляет президент Турции Реджеп Эрдоган. Чиновник назвал Дудаева “отважным военачальником”, церемонию посетили участники боевых действий против российских сил на стороне сепаратистов.

В Керфезе имеется значительная чеченская диаспора. В Турцию еще в конце 90-х годов прошлого века бежали более 100 тысяч жителей Чечни. Ранее в Турции действовал чеченский фонд Imkander, который создал бывший полевой командир Имран Абдулазимов. Он собирал деньги на лечение сепаратистов и проводил политические акции.

Кадыров заявил в социальных сетях, что к нему обращаются представители чеченского парламента, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецкой власти.

Он угрожал Эрдогану тем, что Турция получит в России статус страны, которая публично поддерживает террористов, а Кадыров “оставляет за собой право на ответные действия”.

Оджалан, памятник которому угрожал поставить Кадыров, запрашивал ранее политическое убежище в России.