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Кадыров раскритиковал руководство Турции после установки памятника Дудаеву

Кадыров раскритиковал руководство Турции после установки памятника Дудаеву

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Лидер Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководство Турции после установки памятника лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву в городе Кьорфез в 90 километрах от Стамбула. Он пригрозил установить в столице Чечни Грозному памятник основателю Рабочей партии Курдистана Абдулле Оджалану, отбывающему в Турции пожизненное заключение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кавказ.Реалии.

Детали

Памятник Дудаеву и парк его имени был открыт в Керфезе в декабре.

Известно, что в церемонии принимал участие мэр Шенер Сегют, избранный от правящей “Партии справедливости и развития”, ее возглавляет президент Турции Реджеп Эрдоган. Чиновник назвал Дудаева “отважным военачальником”, церемонию посетили участники боевых действий против российских сил на стороне сепаратистов.

В Керфезе имеется значительная чеченская диаспора. В Турцию еще в конце 90-х годов прошлого века бежали более 100 тысяч жителей Чечни. Ранее в Турции действовал чеченский фонд Imkander, который создал бывший полевой командир Имран Абдулазимов. Он собирал деньги на лечение сепаратистов и проводил политические акции.

Кадыров заявил в социальных сетях, что к нему обращаются представители чеченского парламента, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецкой власти.

Он угрожал Эрдогану тем, что Турция получит в России статус страны, которая публично поддерживает террористов, а Кадыров “оставляет за собой право на ответные действия”.

Оджалан, памятник которому угрожал поставить Кадыров, запрашивал ранее политическое убежище в России.

Источник: УНН
Теги: памятник, Рамзан Кадыров, Реджеп Эрдоган
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