Глава МИД Германии: важно не допустить разрушения "нормандского формата" Россией

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На большой конференции послов, которая проходила в Гуте с 21 по 22 декабря, с видеообращением к украинской дипломатии выступила среди прочих Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Беребок. В своем выступлении она упомянула о российском военном наращивании, а также о перспективе углубления украино-германских отношений, пишет УНН.

Глава МИД ФРГ отметила, что ее украинский коллега Дмитрий Кулеба был одним из первых ее рабочих контактов на посту, и она с нетерпением ждет скорого визита в Киев.

Цитата

“Наращивание российской военной мощи вдоль границы с Украиной вызывает у всех нас серьезную озабоченность. С момента вступления в должность канцлер Шольц и я подчеркнули срочную необходимость деэскалации России. Вместе с нашими партнерами в Европейском союзе, G7 и НАТО мы ясно дали понять, что любая новая военная агрессия против Украины будет иметь огромные политические и экономические последствия для России”, — заявила Бербок.

Она отметила важность дипломатии и отметила “сдержанность”, которую проявляет Украина.

“Вместе с Францией Германия продолжит свои усилия в нормандском формате и в направлении реализации Минских договоренностей. Важно не допустить, чтобы Россия подорвала нормандский формат. И, на наш взгляд, Минские договоренности остаются лучшим путем к устойчивому урегулированию конфликта на Донбассе”, — подчеркнула министр.

Детали

Министр отметила, что в следующем месяце Германия и Украина будут отмечать 30-летие дипломатических отношений.

В этом контексте она предложила сделать годовщину установления двусторонних дипломатических отношений в следующем году “отправной точкой для дальнейшего углубления наших двусторонних контактов и сближения Украины и Европейского Союза”.

Бербок заявила также о большом потенциале углубления сотрудничества в области зеленой энергии.

Она упомянула результаты октябрьского саммита ЕС-Украина и саммита Восточного партнерства, и заявила что верит в “способность Украины продвигать свои реформы вперед”.

В заключении Бербок подчеркнула, что новое правительство ФРГ надеется на еще более тесную дипломатию между Германией и Украиной.

Добавим

Ранее Бербок заявила, что Западу необходимо вернуться за стол переговоров с Россией, даже если требования Москвы в условиях наращивания военной мощи на границе с Украиной не соответствуют представлениям Запада.