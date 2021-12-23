Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность руководителя САП

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Послы стран "Группы семи" (G7) в Украине обнародовали заявление, где выразили разочарование отказом назначенных Верховной Радой членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определить победителя отбора на эту должность, пишет УНН.

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"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше всего баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины относительно назначения постоянного руководителя", - говорится в заявлении послов G7, обнародованном 22 декабря.

Послы призывают отборочную комиссию "как можно быстрее собраться, чтобы завершить процесс".

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институты, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", - указано в заявлении.

Посли закликають відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021

Дополнение

21 декабря комиссия по отбору руководителя САП обнародовала результаты, но победителя не утвердила. Так, конкурсная комиссия обнародовала результаты конкурса, по которому детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор ОГП Андрей Синюк набрал 229 баллов.

Накануне один из участников комиссии Роман Куйбида указал, что 5-ро членов конкурсной комиссии по отбору на руководящие должности в САП обратилось к председателю комиссии, чтобы назначить очередное заседание на вечер 23 декабря. Члены комиссии, по его словам, также подтверждали свою возможность принять участие, следовательно, кворум должен быть. Но пока ответа нет, добавил Куйбида. По его словам, спецпроверка претендентов проведена, и "результаты у нас есть - справки об отсутствии препятствий для назначения на должности".

Контекст

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конкурс на должность главы САП завершится в этом году.

Однако, ОАСК решил заблокировать проведение конкурса на председателя САП, отменив порядок работы конкурсной комиссии. Решение решили обжаловать.

У Зеленского заявили, что руководителя САП изберут вовремя. Оснований для затягивания конкурса “не видят”.