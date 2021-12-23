Заместитель Лаврова: мы должны исключить членство Украины в НАТО

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью специализированному журналу “Международная жизнь” заявил, что одна из целей Москвы — “исключить вступление Украины в НАТО”, пишет УНН.

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“Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере, в тех параметрах, и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО в 1997-ом году. Я не буду пересказывать все то, что давно обсуждается в публичном пространстве, что получило много откликов и на Западе, и комментариев у нас. Я просто хочу подчеркнуть: американская сторона знает о наших приоритетах, наших предпочтениях. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактирует с высокопоставленными лицами в Москве”, — сказал Рябков.

Детали

Дипломат заявил, что Россия уже предложила США конкретные сроки начала диалога и ждет ответа Вашингтона. Он отметил, что Россия хочет быстрой формализации договоренностей, но не потерпит предварительных условий от США.

“За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому по-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны”, — заявил Рябков. Он решил добавить, что российская сторона с самого начала говорила, что незамедлительно была готова в этот диалог вступить.

Однако, сообщил дипломат, попытки Вашингтона использовать диалог с Россией в качестве якобы “ширмы для продолжения военного освоения Украины” приведет к “неизбежному ухудшению” ситуации. “Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, обличены в договорную форму. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые „понравятся“ Вашингтону и другим натовским столицам, или, которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится”, — заключил Сергей Рябков.

Контекст

Ранее российская сторона критиковала политику НАТО по активному расширению, особенно — на Восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил про обещания альянса “со временем” принять в него Украину и Грузию. Россия неоднократно называла вступление Украины в НАТО “красной линией” для себя.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. США сочли некоторые предложения неприемлемыми. Вашингтон планирует обсудить опасения России по поводу безопасности с европейскими партнерами. ЕС выступил за обсуждение безопасности в рамках уже существующих форматов.

Позже в МИД РФ заявили, что ожидают от США “срочного прямого ответа” касательно предложений по НАТО.