В Минобороны готовят алгоритм по воинскому учету женщин: обещают на следующей неделе

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Алгоритм, как женщинам встать на воинский учет, должны разработать до конца следующей недели. Он вместе с дополнительной информацией должен появится на сайте военкоматов или Министерства обороны. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщила советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова, пишет УНН.

Цитата:

“Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как стать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм, и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, — чтобы вы прислали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет”, — сказала она.

Дополнение

17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне специальностей, после получения которых женщины берутся на воинский учет.

Согласно с приказом, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, встали на военный учет.

Нарушение норм будет караться штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве — 60 лет.