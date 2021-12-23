Председатель ОБСЕ Линде и глава дипломатии ЕС Боррель обсудили ситуацию в Украине

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель ОБСЕ Анн Линде провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, и в частности, в Украине. Об этом Боррель написал в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата:

“Обсудили с действующим председателем ОБСЕ ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Любая реальная дискуссия о безопасности в Европе должна развиваться и укрепляться”, - написал Боррель.

Детали

В свою очередь Анн Линде написала, что в ходе переговоров лидеры подтвердили готовность использовать ОБСЕ как площадку для диалога по деэскалации ситуации.

Цитата:

"Хороший разговор с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем о событиях в Украине и вокруг нее. Обсудили важность соблюдения европейского порядка безопасности и подтвердили готовность использовать ОБСЕ как площадку для диалога по деэскалации ситуации", - написала Линде в Twitter.

Добавим

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что на данный момент безопасность Европы находится под угрозой. Он отметил, что Европейский Союз полностью привержен безопасности в Европе, основанной на ключевых принципах ненападения и уважения к национальному суверенитету и территориальной целостности. Потому, предложение НАТО провести Совет НАТО-Россия в ответ на проекты договоров о европейской безопасности, опубликованные Россией на прошлой неделе, является важным шагом.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз должен быть участником предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в евроатлантическом регионе.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.