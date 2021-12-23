НАТО призвало Путина использовать приближающиеся праздники для отвода своих сил от границы с Украиной

КИЕВ. 23 декабря. УНН. НАТО призвало президента России Владимира Путина использовать приближающиеся праздники для отвода российских вооруженных сил от границы с Украиной. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa и пишет Handelsblatt, информирует УНН.

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“У России есть возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех”, — сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa. Для этого страна должна снизить напряженность и отвести свои войска.

Детали

По словам Генсека НАТО, сейчас Россия собрала возле Украины десятки тысяч солдат. “Это крупное военное наращивание, и нет никаких признаков того, что это развертывание останавливается или замедляется”, — сказал он.

При этом, как указано, Столтенберг оставил открытым вопрос, подозревал ли он, что передвижения войск были в первую очередь попыткой России добиться уступок от НАТО по вопросам безопасности. “Есть неуверенность в намерениях России”, — сказал он.

Ввиду требований России о дополнительных гарантиях безопасности от НАТО он заявил о готовности к разговору, но отверг идеи о том, что НАТО может, например, не принять Украину.

“Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете Россия-НАТО. Однако мы не пойдем на компромисс по основным принципам”, - сказал он dpa. “Мы не можем подвергать сомнению право НАТО защищать... всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь”, - добавил он.

На вопрос, может ли НАТО отреагировать на напряженную ситуацию в области безопасности расширением присутствия войск в восточной части Альянса, Столтенберг ответил уклончиво. “Мы будем постоянно проверять, нужно ли нам дополнительно корректировать присутствие войск”, — сказал он. Он хотел быть осторожным со спекуляциями, так как это могло привести к дальнейшему напряжению.

Столтенберг, как указано, не упомянул тот факт, что военные уже приняли меры, чтобы лучше подготовиться к возможным угрозам против восточных союзников. Например, главнокомандующий сил НАТО в Европе Тод Уолтерс недавно сократил так называемый период “уведомления о переезде” для сил быстрого реагирования VJTF. Это означает, что сейчас солдаты должны быть готовы к переброске в зону кризиса в течение пяти дней. Ранее крайний срок составлял семь дней.

Что касается нынешней ситуации с безопасностью, Столтенберг подчеркнул: “Мы не видим непосредственной угрозы для союзников по НАТО”.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.