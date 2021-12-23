Путин об условиях Москвы для США касательно НАТО: мяч на их стороне

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин надеется, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО пойдет по конструктивному пути. Глава Кремля считает, что в вопросе инцициативы о гарантиях безопасности Москва поставила вопрос прямо и без всяких хитростей, пишет УНН со ссылкой на его пресс-конференцию.

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Теперь, по его словам, мяч на стороне НАТО, и организация должна что-то ответить. Пока, считает он, реакция на идею положительная.

“Ясно, что один из важнейших элементов сегодня, это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО дальше на восток быть не должно... Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию”, — сказал Путин.

Россию, по словам Владимира Путина, якобы “надули, нагло обманули”, когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток. “Мы что ли ставим ракеты у границ США? Нет, это США находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?... Вы требуете от меня каких-то гарантий? Вы должны дать нам гарантии. Вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями”, — решил добавить он.

Контекст

17 декабря МИД России опубликовал проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Москва требует от Вашингтона и его союзников юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы и отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

В МИД РФ также добавили, что одна из целей Москвы — “исключить вступление Украины в НАТО”.