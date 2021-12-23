Кабмин принял решение о едином реестре ветеранов войны: касается данных о льготах

КИЕВ. 23 декабря УНН. Кабинет министров Украины во время заседания в четверг принял решение относительно запуска Единого государственного реестра ветеранов войны, передает корреспондент УНН.

Детали

Как отметил Премьер-министр Денис Шмигаль, реестр будет содержать данные об использованных и возможных льготах каждому ветерану войны и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

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“Сейчас проходит бета-тестирование реестра, и в ближайшее время он должен полноценно заработать. Это еще один важный шаг в направлении диджитализации, который позволит внедрить удобные услуги для украинских защитников”, - добавил Шмыгаль.

Добавим

В августе 2019 года Кабмин одобрил создание Единого госреестра ветеранов войны.

Согласно положению, это единая государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации в отношении лиц, которым в соответствии с функционалом занимается Министерство по делам ветеранов.

А 14 декабря Верховная Рада приняла законопроект о Реестре ветеранов и внедрении электронного удостоверения.