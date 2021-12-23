Финмониторинг засекретил данные о расследовании финансовых махинаций Тарпана и его бывшей Шишовской

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Государственная служба мониторинга Украины засекретила информацию о расследовании финансовых операций разыскиваемого Интерполом Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской. Об этом журналисты УНН узнали из ответа на запрос от Финмониторинга.

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“Информация, полученная при осуществлении государственного финансового мониторинга Госфинмониторингом, а именно информация о финансовых операциях и их участников, дополнительная информация, другая информация, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и/или финансировании распространения оружия массового уничтожения и/или другими незаконными финансовыми операциями, является тайной финансового мониторинга”, — говорится в документе.

Детали

По данным следствия, пока строили “Глубоководный выпуск” иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов.

Кроме того, известно, что Монако подозревает супругов в отмывании незаконно добытых средств через счета во французских банках. В результате расследования, имущество Тарпана во Франции арестовали, а к Шишовской применили меру пресечения в виде залога.

Правоохранители Монако считают, что “грязные” деньги, которые пытались легализовать супруги, были получены ими в том числе и из Украины, и не исключено, что из проекта “Глубоководный выпуск”.

Также известно, что дальнейший вывод средств с иностранных счетов супругов происходил в том числе в ОАЭ. Такие данные содержатся в запросе нардепа Александра Куницкого, который лично обращался к Финмониторингу с требованием о проверке финансовых махинаций подозреваемого и его бывшей.

Напомним

Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении более 300 млн грн из госбюджета на проекте “Глубоководный выпуск”.

Сейчас в одесском суде ему избирают меру меры пресечения, прокуратура требует ареста.

Сам Тарпан объявлен в международный розыск через Интерпол, так как скрывается в ОАЭ.