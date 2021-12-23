Верховный суд России оставил в силе приговор гендиректору ATR Ислямову - омбудсмен отреагировала

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Верховный суд России оставил в силе приговор гендиректору телеканала ATR Ленуру Ислямову. Уполномоченная Верховного Совета по правам человека Людмила Денисова действия России осудила. Об этом она написала в своем Telegram, передает УНН.

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“Осуждаю решение Верховного суда России, оставившего в силе заочный приговор генеральному директору телеканала ATR Ленуру Ислямову. Его незаконно обвинили в якобы “организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России”, — написала Денисова.

Детали

В частности, она напомнила, что ранее судебная коллегия назначила Ленуру Ислямову 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, с установлением ограничения — не изменять место жительства или пребывания без согласия со специализированным государственным органом.

“Не признаю решение Верховного суда России, ведь все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело, которое было возбуждено по восьми статьям, — сфабриковано”, — отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, от начала этого позорного судилища Ленура Ислямова лишили права на справедливое судебное разбирательство дела, доступа к правосудию и эффективной юридической защиты, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека.

“Призываю международное сообщество отреагировать на вопиющие факты репрессий страны-оккупанта в отношении украинских граждан и усилить давление на РФ, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают на ее территории и временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей”, — добавила она.

Что было раньше

В декабре прошлого года “Верховный суд Крыма” приговорил Ислямова до 19 лет заключения. Гендиректор ATR заявил, что будет оспаривать это решение в Европейском суде по правам человека.