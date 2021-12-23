В МИД опровергли заявление Путина о якобы подготовке Украиной “военной операции” на Донбассе

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе. Как заявил в комментарии спикер МИД Олег Николенко, Украина стремится исключительно к миру и скорейшему урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, передает УНН.

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“Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта. Более того, глава Офиса президента Украины и наша делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня”, - заявил Николенко.

Детали

В МИД призвали Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

Спикер добавил, что люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно накануне новогодних праздников.

Контекст

На пресс-конференции в четверг президент Владимир Путин заявил, что Украина может готовить военную операцию на Донбассе.

Российский лидер также предположил, что Украина якобы может стать для России постоянным источником нестабильности.

Кроме этого, президент страны-агрессора выразил надежду, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО пойдет конструктивным путем. Глава Кремля считает, что в вопросе инцициативы о гарантиях безопасности Москва поставила вопрос прямо и без всяких ухищрений.