Верховный Суд подтвердил: Зеленский ответчик по иску Порошенко, и его вызывают в суд
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Верховный Суд вызывает Президента Украины Владимира Зеленского как ответчика на судебное заседание по иску пятого президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко 28 февраля 2022 года. Об этом журналисту УНН сообщили в ВС.
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“Суд вызывает сторону (Зеленского - ред.) по делу на заседание. Это стандартная процедура", - сообщили в суде.
Детали
В суде отметили, что поскольку иск назначен к рассмотрению, по процедуре заседания вызываются стороны процесса, в частности Президент (институт Президента) как ответчик по иску.
На сайте ВС указано, что на 28 февраля на 15:00 назначено рассмотрение дела, где истец - Порошенко, а ответчиком является Зеленский.
Контекст
Порошенко направил иск в суд 20 августа, в котором просил суд признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментариев по так называемым “пленкам Медведчука”.
В иске Порошенко, в частности, сообщается, что Зеленский в своем интервью от 24 июня заявил о причастности Порошенко к торговле углем с российскими боевиками на Донбассе, основывая свои выводы на данных СБУ и разведывательных органов.
Верховный Суд постановил открыть производство по делу по иску Порошенко 15 ноября.
Ранее адвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд.
Дополнение
В середине мая журналисты-расследователи обнародовали расследование, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что опубликованные журналистами записи разговоров народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. В записях говорится о трех эпизодах, которые расследуются.
20 декабря Петру Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций в рамках расследования дела о поставке угля из ОРДЛО.
В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.
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