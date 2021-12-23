Правительство анонсировало масштабную программу по утеплению домов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в четверг анонсировал программу “Большая термомодернизация”, целью которой является утепление 5 тысяч многоквартирных домов в следующем году, и сокращение потребления газа. Об этом во время заседания правительства заявил Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

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“Целью программы является сокращение потери тепла и потребление газа, что, соответственно, поможет снизить суммы в платежках населения и усилит энергетическую независимость Украины”, — отметил премьер-министр.

Детали

Правительство в ходе заседания одобрило проект закона, который позволит системно и оперативно развивать программу энергомодернизации в Украине.

Программа Президента Украины “большая термомодернизация” начнется с утепления 5 тысяч многоквартирных домов в следующем году.

“Документом предлагается упростить порядок создания ОСМД и сократить количество процедур и время, необходимые для начала проекта по термомодернизации жилых домов”, — подчеркнул Шмыгаль.

Добавим

1 декабря во время выступления в Верховной Раде Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы “Большая термомодернизация” в 2022 году.

По его словам, программа позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и “впервые получить настоящую энергетическую независимость”.