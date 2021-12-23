Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,25 -0,0090  EUR: 30,81 0,0225 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
О призыве на срочную службу речь не идет: юрист объяснила нововведения относительно воинского учета женщин
О призыве на срочную службу речь не идет: юрист объяснила нововведения относительно воинского учета женщин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14190

Правительство анонсировало масштабную программу по утеплению домов

Правительство анонсировало масштабную программу по утеплению домов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в четверг анонсировал программу “Большая термомодернизация”, целью которой является утепление 5 тысяч многоквартирных домов в следующем году, и сокращение потребления газа. Об этом во время заседания правительства заявил Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Целью программы является сокращение потери тепла и потребление газа, что, соответственно, поможет снизить суммы в платежках населения и усилит энергетическую независимость Украины”, — отметил премьер-министр.

Детали

Правительство в ходе заседания одобрило проект закона, который позволит системно и оперативно развивать программу энергомодернизации в Украине.

Программа Президента Украины “большая термомодернизация” начнется с утепления 5 тысяч многоквартирных домов в следующем году.

“Документом предлагается упростить порядок создания ОСМД и сократить количество процедур и время, необходимые для начала проекта по термомодернизации жилых домов”, — подчеркнул Шмыгаль.

Добавим

1 декабря во время выступления в Верховной Раде Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы “Большая термомодернизация” в 2022 году.

По его словам, программа позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и “впервые получить настоящую энергетическую независимость”.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.