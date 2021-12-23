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Россия отправила на Донбасс 105-й гумконвой. Украина ответила нотой

Россия отправила на Донбасс 105-й гумконвой. Украина ответила нотой

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Россия незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый “гуманитарный конвой”. В МИД Украины выразили решительный протест и направили ноту протеста, передает УНН со ссылкой на дипведомство.

Детали

В МИД Украины выразили решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых “гуманитарных конвоев”.

“23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый "гуманитарный конвой“ РФ”, — говорится в сообщении.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган”, добавили в ведомстве.

Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

Цитата

“В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним

25 ноября Российская Федерация незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 104-й т. н. "Гуманитарный конвой".

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
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