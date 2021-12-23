Обвиняется в геноциде: польский адвокат подал в прокуратуру Варшавы заявление против Лукашенко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В четверг адвокат Томаш Вилински подал заявление в Национальную прокуратуру Варшавы по подозрению в преступлениях, совершенных Александром Лукашенко и некоторыми из его приближенных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Interia.

Детали

Отмечается, что наиболее серьезными обвинениями являются геноцид и преступления против человечности. Адвокат Вилински, представляющий интересы граждан Беларуси, планирует в январе обратиться в Международный трибунал в Гааге.

Обоснование уведомления составляет более 160 страниц, приложение - 10 тысяч страниц. Документы касаются действий режима Лукашенко против граждан Беларуси, Польши, Ирака, Сирии и других стран.

По словам адвоката, задокументировано несколько случаев убийств по заказу режима. Подробная информация о миграционном кризисе в период с апреля по 4 ноября 2021 года.

Напомним

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. 9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Нелегалы и дальше совершают регулярные попытки прорыва.