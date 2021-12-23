Боррель-Кулебе: ЕС координирует с партнерами действия по предложениям России по "гарантиям безопасности"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. ЕС тесно координирует свои действия с другими партнерами-единомышленниками действия в отношении двух проектов договоров, касающихся архитектуры европейской безопасности, представленных Россией. Об этом в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

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“ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками, в том числе по двум проектам договоров, которые касаются архитектуры европейской безопасности, представленных Россией”, — заявил Боррель.

Детали

В частности, он заявил, что любая реальная дискуссия о безопасности в Европе должна основываться на обязательствах ОБСЕ и ООН — настоящих столбах архитектуры европейской безопасности — и не приводить к их размыванию. ЕС по-прежнему привержен праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и безопасности.

Также, Боррель подтвердил твердую и неизменную поддержку Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Он отметил необходимость деэскалации и полного выполнения Минских договоренностей со стороны России.

В частности, Кулеба в Twitter подтвердил, что главной темой переговоров стала ситуация с безопасностью.

“Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема - ситуация безопасности. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС”, — написал Кулеба.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет Россия-НАТО и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.