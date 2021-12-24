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Против нардепа Шевченко открыли дело по статье о государственной измене

Против нардепа Шевченко открыли дело по статье о государственной измене

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил об открытии в отношении него уголовного производства по статье о государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Шевченко.

Цитата

“Друзья! Если уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло для меня дело ст. 111 УКУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, не так ли? Шьют мне создание русского мира “в Украине”, — заявил нардеп.

Детали

Шевченко считает, что открытие дела в отношении него — это “выполнение заказа и устранение конкурента”.

“Это связано с моей дружбой с Беларусью”, — добавил он.

Напомним

Пятому президенту Украины, ныне народному депутату Петру Порошенко выписали подозрение в государственной измене.

Источник: УНН
Теги: Украина, депутаты
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